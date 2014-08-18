Статический баннер про акцию на главную страницу

Необходимо сделать баннер для главной страницы магазина http://cos-online.ru под акцию.

Требования:

1. Название акции: "Мега-распродажа".

2. Текст огромного размера: "30%".

3. Текст поменьше к 30%: "на весь ассортимент при покупке трëх товаров в наличии". "Трëх" можно написать как текстом, так и цифрой - как вам покажется более удачным.

4. Кнопка "Подробнее".

5. Должен вписываться в дизайн сайта. Но при этом не хочется, чтобы он был слишком похож на те два, что там крутятся сейчас. В частности, не хочется, чтобы он делился на левую и правую часть.