Статический баннер про акцию на главную страницу

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Закрыт21 заявка183 просмотра

Необходимо сделать баннер для главной страницы магазина http://cos-online.ru под акцию.

Требования:

1. Название акции: "Мега-распродажа".

2. Текст огромного размера: "30%".

3. Текст поменьше к 30%: "на весь ассортимент при покупке трëх товаров в наличии". "Трëх" можно написать как текстом, так и цифрой - как вам покажется более удачным.

4. Кнопка "Подробнее".

5. Должен вписываться в дизайн сайта. Но при этом не хочется, чтобы он был слишком похож на те два, что там крутятся сейчас. В частности, не хочется, чтобы он делился на левую и правую часть.

11 лет назад
batony4
Антон 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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