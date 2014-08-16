необходимо в течении часа нарисовать красивый, анимированный баннер тз исполнителю
Flash баннер
Необходимо разработать flash баннер 468х60. Творческий подход и идеи приветствуются. В случае положительного результата, продолжим сотрудничество.
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