Можно взять за основу готовый блок на действующем сайте и сделать по аналогии и установить на сайте на WordPress с размещением партнерских ссылок. Картинки надо подобрать вам. Адреса сайтов пришлю, с вас цена и сроки.
Три статичных баннера в шапку сайта
Приведите портфолио или примеры для оценки уровня работы.
Цена за баннер?
Заявки фрилансеров
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