Картинку в шапку

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен16 заявок254 просмотра

Здравствуйте!

Требуется картинка в шапку http://malen.su/

Нужно современное здание с пластиковыми окнами. Скорее всего многоэтажное. То, что стоит сейчас какое-то "неживое"

11 лет назад
v37
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
35 отзывов

Выбранный исполнитель

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$12
2 дня
Ирина молодец, сделала всё как надо!
оплату получила, все ок

Заявки фрилансеров

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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