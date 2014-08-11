Ищу в напарники помощника. Нужен человек с опытом, так как работа на качественный результат. Оплата за работу на первых парах по итогу выполненной работы (если сработаемся будем работать по предоплате) на ...
Баннер для сайта к акции + 3 доп. мелочи
Требуется услуга по работе сразу над 4 заданиями, 3 из них очень простые, одно чуть затратнее по времени. Пишу подробности по пунктам.
1) Для сайта нужно изготовить баннер-слайд в слайдер на главной странице к акции. Есть готовый образец к такой же акции прошлого года. Тематическая кратинка + 3-4 строчки надписей: условия кратко и даты проведения.
2) в готовый текстовый логотип на прозрачном фоне нужно дописать телефон на место тестового и изменить саму надпись. Лого одноцветный на прозрачном фоне.
3) К готовому лого изображению нужно приписать справа в три строчки название компании, образец есть. Лого есть. Сделать на прзрачном фоне.
4) Отрисовать лого с готового рисунка в пэйнте, сделать его чуть объемнее. Лого состоит из изображения и надписи. Надпись в новом варианте сделать спарва от изображения. Нужно сделать 2 варианта цвета. Один в старых цветах (3 цвета), второй в других цветах (не более 2 или вообще моноцвет).
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