Ищу в напарники помощника.

Нужен человек с опытом, так как работа на качественный результат.

Оплата за работу на первых парах по итогу выполненной работы (если сработаемся будем работать по предоплате) на вебмани или киви.

В заявке просьба указать: ссылку на ваше портфолио и контакты.