Ищу в напарники помощника.

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Закрыт11 заявок400 просмотров

Ищу в напарники помощника.

Нужен человек с опытом, так как работа на качественный результат.

Оплата за работу на первых парах по итогу выполненной работы (если сработаемся будем работать по предоплате) на вебмани или киви.

В заявке просьба указать: ссылку на ваше портфолио и контакты.

11 лет назад
swede
Артем 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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