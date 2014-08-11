3 Баннера для сайта

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Завершен11 заявок233 просмотра

Сайт посвященный комплектующим для ноутбуков. Необходимо нарисовать 2 баннер на главную размером 901x285. В заявке указывайте ценник.

11 лет назад
Drude
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nikitok951
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$5
1 день
Все отлично! Хорошая работа за разумные деньги. Рекомендую!
Работалось отлично, Георгий хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

nikitok951
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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