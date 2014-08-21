Нужно создать 2 флэш-баннера для сайта

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Завершен7 заявок183 просмотра

нужно создать 2 флэш-баннера, материалы для создания есть (картинки, тексты). Самый простой дизайн

Исходник в фотошопе есть

11 лет назад
XenonJV
Жанна 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

marselUtro
36 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$12
1 день
Работа сделана на отлично, всегда на связи, коммуникабельна и четко выполняет поставленные задачи. Рекомендую.
Очень приятный и компетентный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

marselUtro
36 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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