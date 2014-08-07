Текст с эффектами

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт10 заявок273 просмотра

Нужно повторить шрифт, сделать копию, варианты прилагаю, пишите какой эффект сможете сделать и цену за работу.

Текст пришлю в личку.Задача-написать пару предложений копией шрифта из вариантов.

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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