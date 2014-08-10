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Создание дополнительных рекламных материалов
Создание дополнительных рекламных материалов на основе уже существующих: лого, баннеров, вывесок и пр. Все материалы существуют в исходных файлах.
Необходимо сделать несколько мини- вывесок и наклеек. И ""помелочи" будет много заказов постоянных если сработаемся.
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