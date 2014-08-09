Подробное тз приложил Шрифт нужен на выбор,НО точная копия!
Баннер 220X90
Здравствуйте, необходимо нарисовать банер размерами 220 на 90 рх.
Cпособы cвязи icq, оплата по факту, WMR.
Текст и цветовую гамму будет предоставлено исполнителем.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Прошу не давать ссылку на общую копилку с баннерами в портфолио, в них копаться нет времени! Вместо портфолио обязательно прикрепите ссылки на конкретные баннеры похожие на эти, но это гиф, так что лучше флэш, ...Баннеры19 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, Необходимо сделать шапку размером 800х250 для одностраничника на тему игр онлайн. Большая просьба указывать цену и сроки!Завершен11 лет назад
- $50
Всем привет. Требуется нарисовать логотип - PSD - Так чтобы он вписывался в дизайн проекта и был запоминающимся. Анимированные Gif баннеры 300*250 , 468*60 , 728*90 , 125*125, 240*400, 240*200 ...Баннеры11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день! Необходимо составить баннер из имеющегося наброска и изображений (tiff, jpeg). Выполнить надо сегодня. Тематика мебель. Указывайте сроки исполнения и цену в заявках, заявки скрыты.Завершен11 лет назад
Сайт посвященный комплектующим для ноутбуков. Необходимо нарисовать 2 баннер на главную размером 901x285. В заявке указывайте ценник.Завершен11 лет назад
Нужно повторить шрифт, сделать копию, варианты прилагаю, пишите какой эффект сможете сделать и цену за работу. Текст пришлю в личку.Задача-написать пару предложений копией шрифта из вариантов.Баннеры10 заявокЗакрыт11 лет назад
нужно создать 2 флэш-баннера, материалы для создания есть (картинки, тексты). Самый простой дизайн Исходник в фотошопе естьЗавершен11 лет назад
- $20
3 штука, анимированные GIF баннеры. Тексты для баннеров дам, баннеры должны быть выполнены в стиле указанного мной сайта. Размеры для баннеров: 468x60 200x300 100x100Завершен11 лет назад