Требуется нарисовать набор рекламных баннеров.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт11 заявок235 просмотров

Всем привет.

Требуется нарисовать логотип - PSD - Так чтобы он вписывался в дизайн проекта и был запоминающимся.

Анимированные Gif баннеры 300*250 , 468*60 , 728*90 , 125*125, 240*400, 240*200

Баннеры на двух языках - RU и EN

Одну картинку с коммерческим предложением 500*500 (по этому баннеру мы в сомнениях. есть предложения? говорите)

В итоге должны быть файлы с исходниками баннеров PSD

Тема: Инвестиционный проект.

Качество исполнения баннеров (образцы) в приложении. Скрин будет после выбора фрилансера.

Уважаемы фрилансеры - незабывыаем указывать ссылки на Ваше портфолио по баннерам.

Заранее благодарю.

с ув. Elisee

11 лет назад
EliseeBrown
Браун 
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Баннер 9x8м

    $50

    Добрый день! Необходимо составить баннер из имеющегося наброска и изображений (tiff, jpeg). Выполнить надо сегодня. Тематика мебель. Указывайте сроки исполнения и цену в заявках, заявки скрыты.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • 3 Баннера для сайта

    Сайт посвященный комплектующим для ноутбуков. Необходимо нарисовать 2 баннер на главную размером 901x285. В заявке указывайте ценник.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Текст с эффектами

    Нужно повторить шрифт, сделать копию, варианты прилагаю, пишите какой эффект сможете сделать и цену за работу. Текст пришлю в личку.Задача-написать пару предложений копией шрифта из вариантов.

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать баннеры ннада

    $20

    3 штука, анимированные GIF баннеры. Тексты для баннеров дам, баннеры должны быть выполнены в стиле указанного мной сайта. Размеры для баннеров: 468x60 200x300 100x100

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отрисовать статичный баннер (картинку)

    Макет для баннера в приложении. Т.е. нужно оживить макет на примере одной картинки (в макете их несколько, взять любую фразу), показав наглядно ликвидацию компании, обратить на нее внимание. 420*96 px ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • GIF баннер

    $5

    Нужен простой GIF баннер 120х120 с всплывающими надписями. Сроки 1 день Оплата 5 у.е. Заявки начну рассматривать после 23:00 по МСК Пишите в скайп или сюда.

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад