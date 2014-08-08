Требуется нарисовать набор рекламных баннеров.

Всем привет.

Требуется нарисовать логотип - PSD - Так чтобы он вписывался в дизайн проекта и был запоминающимся.

Анимированные Gif баннеры 300*250 , 468*60 , 728*90 , 125*125, 240*400, 240*200

Баннеры на двух языках - RU и EN

Одну картинку с коммерческим предложением 500*500 (по этому баннеру мы в сомнениях. есть предложения? говорите)

В итоге должны быть файлы с исходниками баннеров PSD

Тема: Инвестиционный проект.

Качество исполнения баннеров (образцы) в приложении. Скрин будет после выбора фрилансера.

Уважаемы фрилансеры - незабывыаем указывать ссылки на Ваше портфолио по баннерам.

Заранее благодарю.

с ув. Elisee