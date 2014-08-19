Акционный позитивный флеш-баннер

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен2 заявки458 просмотров
#1$80
#2$20

1 Слайд:

1) ВНИМАНИЕ!

2) Только в августе

2 слайд:

1) Распродажа теплиц

3 слайд:

1) Доставка теплиц на ваш участок

2) БЕСПЛАТНО!

4 слайд:

1)Сборка теплицы

2)БЕСПЛАТНО!

5 слайд:

1) ПАРНИК В ПОДАРОК

6 слайд:

1) РАССРОЧКА

2) БЕЗ ПРОЦЕНТОВ!

3) БЕЗ БАНКА!

7 слайд:

1) БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ

2) Вашей теплицы

3) На нашем складе!

Баннер должен быть в осенней тематике (добавить листву), в ярких и позитивных цветах:

Оранжевый, красный, зеленый, желтый и т.д.

Избегать строгих черных траурных цветов.

Аналог можно посмотреть тут (НО нужно лучше {интересней}!): http://goo.gl/0cZDjB

Работы желательно бы получить к 17.00 (+4ГМТ) 14.08.2014

11 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

tokar
Саша 
34 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
#1
Александр, спасибо за работу. Человек всегда на связи, адекватно реагирует на замечания, корректировки вносит быстро. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо за доверие. Отличный заказчик: четкая постановка задачи, своевременная оплата. С удовольствием буду сотрудничать еще.

Заявки фрилансеров

tokar
Саша 
34 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
#1

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