Здравствуйте, необходимо нарисовать банер размерами 220 на 90 рх. Cпособы cвязи icq, оплата по факту, WMR. Текст и цветовую гамму будет предоставлено исполнителем.
Акционный позитивный флеш-баннер
1 Слайд:
1) ВНИМАНИЕ!
2) Только в августе
2 слайд:
1) Распродажа теплиц
3 слайд:
1) Доставка теплиц на ваш участок
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4 слайд:
1)Сборка теплицы
2)БЕСПЛАТНО!
5 слайд:
1) ПАРНИК В ПОДАРОК
6 слайд:
1) РАССРОЧКА
2) БЕЗ ПРОЦЕНТОВ!
3) БЕЗ БАНКА!
7 слайд:
1) БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ
2) Вашей теплицы
3) На нашем складе!
Баннер должен быть в осенней тематике (добавить листву), в ярких и позитивных цветах:
Оранжевый, красный, зеленый, желтый и т.д.
Избегать строгих черных траурных цветов.
Аналог можно посмотреть тут (НО нужно лучше {интересней}!): http://goo.gl/0cZDjB
Работы желательно бы получить к 17.00 (+4ГМТ) 14.08.2014
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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