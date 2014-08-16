Несколько графических элементов для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен3 заявки146 просмотров

Срок: срочно, т.е. работа должна быть выполнена в течение 2-3 часов.

Требуется отрисовать несколько графических элементов для сайта главной страницы сайта interfurniture.ru. Важно отметить, что на главной странице будет присутствовать правая колонка, как на странице: http://interfurniture.ru/spalni.htm. Это означает, что ширина области, в которой будут располагаться эти элементы 880 пикселей.

Элементы нужны такие:

1. Нужны кнопки, наподобие кнопок на сайте http://www.mosdommebel.ru/. Там это кнопки "Хотите вернуть?

Легко!", "Гарантия производителя", "Перезвоним в течение часа". Нам нужны такие кнопки (размер 150Х150пикселей):

- Доставка и сборка

- Наши гарантии

- Перезвоним в течение часа

Их надо отрисовать, чтобы они хорошо смотрелись на нашем сайте: interfurniture.ru

2. Нужно нарисовать пока один банер (в формате jpg). Он должен быть типа такого баннера, как на сайте http://www.mosdommebel.ru/ под картинками, о которых шла речь в п.1.

Требования к нему такие:

Размер баннера: 880Х280 пикселей.

Слоган:

1 фраза: Акция к 1 сентября

2 фраза: Скидка 10% на детскую мебель

Изображение мебели можно использовать любое из раздела "Детская мебель". При этом нужно ещё что-то символизирующее 1 сентября.

11 лет назад
zabstudio
Алексей 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Спасибо Ирине! Нарисовала очень красивый баннер и творчески подошла к выбору картинок. Сделано качественно и в очень сжатый срок.
Хороший заказчик, четкая постановка задачи, быстрая оплата. Минимум правок. Сотрудничеством очень довольна

Заявки фрилансеров

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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