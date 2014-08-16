Можно взять за основу готовый блок на действующем сайте и сделать по аналогии и установить на сайте на WordPress с размещением партнерских ссылок. Картинки надо подобрать вам. Адреса сайтов пришлю, с вас цена и сроки.
Несколько графических элементов для сайта
Срок: срочно, т.е. работа должна быть выполнена в течение 2-3 часов.
Требуется отрисовать несколько графических элементов для сайта главной страницы сайта interfurniture.ru. Важно отметить, что на главной странице будет присутствовать правая колонка, как на странице: http://interfurniture.ru/spalni.htm. Это означает, что ширина области, в которой будут располагаться эти элементы 880 пикселей.
Элементы нужны такие:
1. Нужны кнопки, наподобие кнопок на сайте http://www.mosdommebel.ru/. Там это кнопки "Хотите вернуть?
Легко!", "Гарантия производителя", "Перезвоним в течение часа". Нам нужны такие кнопки (размер 150Х150пикселей):
- Доставка и сборка
- Наши гарантии
- Перезвоним в течение часа
Их надо отрисовать, чтобы они хорошо смотрелись на нашем сайте: interfurniture.ru
2. Нужно нарисовать пока один банер (в формате jpg). Он должен быть типа такого баннера, как на сайте http://www.mosdommebel.ru/ под картинками, о которых шла речь в п.1.
Требования к нему такие:
Размер баннера: 880Х280 пикселей.
Слоган:
1 фраза: Акция к 1 сентября
2 фраза: Скидка 10% на детскую мебель
Изображение мебели можно использовать любое из раздела "Детская мебель". При этом нужно ещё что-то символизирующее 1 сентября.
Выбранный исполнитель
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