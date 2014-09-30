Можно взять за основу готовый блок на действующем сайте и сделать по аналогии и установить на сайте на WordPress с размещением партнерских ссылок. Картинки надо подобрать вам. Адреса сайтов пришлю, с вас цена и сроки.
Изготовление-баннеров для интернет-магазина
Необходимы баннеры размещаемые на сайте интернет-магазина http://бойцовские-клубы.рф/magazine/
Статичные, например "При покупке экипировки боксерские бинты в подарок".
Так же баннеры где будет необходимо выделить, обыграть товар. Откорректировать логотип. Необходима творческая фантазия.
Срочности нет. Оплата за каждый созданный.
Пожалуйста, высылайте свои предложения, по-возможности с примерами.
Выбранный исполнитель
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