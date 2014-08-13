Здравствуйте! Требуется картинка в шапку http://malen.su/ Нужно современное здание с пластиковыми окнами. Скорее всего многоэтажное. То, что стоит сейчас какое-то "неживое"
Сделать рекламный блок под партнерскую программу
Можно взять за основу готовый блок на действующем сайте и сделать по аналогии и установить на сайте на WordPress с размещением партнерских ссылок. Картинки надо подобрать вам. Адреса сайтов пришлю, с вас цена и сроки.
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