Нужно сделать статичный баннер

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Завершен14 заявок233 просмотра

Нужно сделать статичный баннер задание в приложение бюджет 300 рублей!

11 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

seraf
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 лет назад
$15
1 день
Оперативно сделал задание. Качествено и в срок Рекомендую как ответсвенного и адекватного исполнителя!!!
Сотрудничеством доволен. ТЗ не вызывало вопросов. Задачи помимо ТЗ были дополнительно оплачены. Со связью проблем не было. Всё утвердили в течение дня.

Заявки фрилансеров

seraf
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 лет назад

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