Аватар в группу в вк

Баннеры разных тематик для различного рода сайтов, под стиль каждого.
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Подробное тз приложил, цветовая гамма шоколад с молоком
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