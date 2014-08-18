Оформить баннер под сайт и выпадающее меню туда же

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт10 заявок206 просмотров

Необходимо готовый баннер откорректировать, что-то добавить, дабы он гармонично смотрелся в новом дизайне проекта http://sandbox.turbosms.ua/

Также необходимо разработать выпадающее меню.

ссылка на исходники логотипа: https://cloud.mail.ru/5D6C792696A8422188B20EA4061937CE

основной цвет логотипа: синий.

11 лет назад
Karnavalos
Игорь 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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