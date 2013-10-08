batony4

Антон batony4

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Исправить пару мелких багов

    Необходимо починить пару багов на сайте интернет-магазина: 1. После нажатия "В корзину", товар нормально попадает в корзину, однако индикатор количества товаров в корзине на странице не обновляется. Раньше скрипт работал, но в какой-то момент сломалось. 2. При ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Shop-Script 5: добавить функциональность "Наборов"

    Имеется интернет-магазин на движке Shop-Script 5 (последняя версия WebAsyst). У нас в прайс-листе в числе прочего забиты "наборы" – объединение двух и более имеющихся товарных позиций в одну. Мы делаем небольшую скидку при покупке набора, ...

    PHPWebasyst
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Статический баннер про акцию на главную страницу

    Необходимо сделать баннер для главной страницы магазина http://cos-online.ru под акцию. Требования: 1. Название акции: "Мега-распродажа". 2. Текст огромного размера: "30%". 3. Текст поменьше к 30%: "на весь ассортимент при покупке трëх товаров в наличии". "Трëх" можно написать как текстом, ...

    Дизайн сайта
    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Графический дизайн страницы с отчётом

    Разрабатывается сайт, задачей которого является предоставление клиентам рекламного агентства возможности просмотра ежемесячного отчёта о результатах работы этого агентства. Сердцем сайта является страница с отчётом (одна). Спроектирован макет её интерфейса, теперь ищем графического дизайнера. Главные критерии: 1. Отчёт должен ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработать новый логотип интернет-магазина

    Вот сайт магазина: http://cos-online.ru/ Необходимо разработать новый логотип, который бы смотрелся более индивидуально, соответствовал принципам магазина. Возможно локальное изменение элементов дизайна сайта под новый логотип.

    Дизайн сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработать ShopScript5

    В комплекте ShopScript5 поставляется скрипт перехода с предыдущей версии. Нужно немного доработать этот скрипт, чтобы при конвертации базы из старой в новую он учитывал колонку "себестоимость". По умолчанию он ее не учитывает.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка магазина в движке Shop Script 5 на основе

    Верстка магазина в движке Shop Script 5 на основе дизайна Подготовлен дизайн интернет-магазина. Требуется вëрстка под движок Shop Script 5 (WebAsyst). Движок использует PHP + Smarty. С сайтом без дизайна можно ознакомиться здесь: http://7.batony4.z8.ru/shop/ Пример дизайна здесь: http://batony4.ru/other/trash/cos_online_page_concept_4.jpg Всего нужно ...

    PHPCSSWebasyst
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исправление ошибки в WebAsyst.

    При доработке функции движка допущена ошибка. Ошибка в том, что иногда при добавлении в заказ товара вручную через админку, товар добавляется без имени. Предоставим исходники, доступ к движку. Готовы рассмотреть цены претендентов.

    Webasyst
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание конфигурации для баннера в формате JSON

    $30

    Имеется мощный конструктор баннеров. Конструктор позволяет задавать правила расположения элементов на баннере и таким образом составлять продуктовые баннеры. Чтобы создать баннер с его помощью, нужно написать конфигурационный файл в формате json. Требуется ознакомиться с документацией по использованию конструктора ...

    Photoshop
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка Shop Script 5

    Переводим наш интернет-магазин на Shop Script 5 с более старой версии скрипта. Как известно, Shop Script 5 был переписан с нуля с использованием более современных архитектурных решений, модульно, с красивым и ясным кодом, с возможностью встраивания ...

    PHP
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать новый фирменный стиль ИМ

    Необходимо разработать новый фирменный стиль интернет-магазина Косметика-Онлайн. Текущий стиль был написан "на коленке" в самом начале деятельности магазина и сейчас не удовлетворяет желаемому уровню. Его вы можете увидеть на: http://cos-online.ru/ Что не нравится в текущем логотипе: 1. Девушку из-за ...

    Дизайн сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание баннера

    Нужно сделать однотипные (в едином стиле) баннеры в разных форматах: Banner: 468 x 60 Leaderboard: 728 x 90 Square: 250 x 250 Small square: 200 x 200 Large rectangle: 336 x 280 Inline rectangle: 300 x 250 Skyscraper: 120 x 600 Wide skyscraper: ...

    Flash
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • WebAsyst Shop-Script: отписка от рассылки в 1 клик

    Собственно, всё указано в теме. Необходимо добавлять к каждому письму уникальную ссылку, которая позволит пользователю отписываться от рассылки в движке WebAsyst, просто перейдя по ней (не требуя авторизации и т. п.)

    Webasyst
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Управление складом в WebAsyst

    В движок заносится список поставщиков. Для каждого поставщика выбирается список разделов сайта, поставки которых он обеспечивает. Для каждого поставщика появляется пункт: "Составить заказ у поставщика". Выбирается поставщик (из списка) и срок, до которого должно хватить заказанных товаров ...

    Webasyst
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработки в движке Web-Asyst

    В движок нужно внести несколько небольших правок: 1. Убрать капчу при оформлении заказа 2. Добавить к товару поле "Себестоимость" и улучшить отчётность в связи с этим новым полем 3. В списке заказов под заказом показывается список продуктов, входящих ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Небольшие доработки в движке WebAsyst

    Необходимо сделать ряд доработок в существующий движок магазина на основе WebAsyst. В исходный код на данный момент правки практически не вносились. Адрес магазина: http://cos-online.ru Ниже - список изменений, которые необходимо сделать. 1. Увеличить время жизни корзины с 24 ...

    JavascriptWebasystКарточки товаров
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Almair
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$300
7 баллов
9 лет назад
Верстка магазина в движке Shop Script 5 на основе
Странно получать отзыв через год . Если Вы оплатили все в полном объеме как Вы можете писать отрицательный отзыв темболее Вы сами приняли все работы.Всем разработчика рекомендую с этого заказчика брать полное ТЗ, и сразу говорить что не так, и чего нет в макетах.По правде даже не помню всех нюансов проекта(около года времени прошло) - но то что Вы мне подсказывали (улыбает).
wind-wings
Анжелика 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Создание баннера
Хороший заказчик, рекомендую!
Всё было сделано прекрасно! Исполнительница адекватная, действует быстро, тщательно дорабатывала результат по моим предложениям. Остался исключительно доволен!
Ответный отзыв
Vitwai
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Разработать новый логотип интернет-магазина
Уже не первый раз работаю с Антоном. Задачу ставит четко и ясно, оплату производит вовремя как и всегда. Рекомендую!
Работаю с Виталем уже не первый раз и впечатления только положительные. Очень ответственно подходит к дизайну. Внимателен к мелочам. Имеет собственный хороший вкус, но при этом отзывчивый - хорошо видит, что будет смотреться хорошо, а что не очень, между тем готов удовлетворить специфические пожелания клиента, если они имеются. Работает быстро. Никогда не задерживает сроки. Рекомендую!
Ответный отзыв
Vitwai
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$390
10 баллов
10 лет назад
Разработать новый фирменный стиль ИМ
Рад был сотрудничеству с Антоном. В рамках проекта быстро пришли к взаимпониманию, что в свою очередь привело к хорошему результату. Рекомендую!
Работаем с этим исполнителем. Пока оставляет очень хорошее впечатление! Отличное взаимодействие, очень терпелив и, главное, профессионален!
Ответный отзыв
Dargin
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
WebAsyst Shop-Script: отписка от рассылки в 1 клик
Было очень приятно поработать. Жаль, что личные дела помешали завершить проект намного быстрее)
Остался полностью удовлетворён работой с этим исполнителем. Всё было сделано качественно, были учтены некоторые мои дополнительные просьбы.
Ответный отзыв