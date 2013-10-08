Необходимо починить пару багов на сайте интернет-магазина: 1. После нажатия "В корзину", товар нормально попадает в корзину, однако индикатор количества товаров в корзине на странице не обновляется. Раньше скрипт работал, но в какой-то момент сломалось. 2. При ...
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Имеется интернет-магазин на движке Shop-Script 5 (последняя версия WebAsyst). У нас в прайс-листе в числе прочего забиты "наборы" – объединение двух и более имеющихся товарных позиций в одну. Мы делаем небольшую скидку при покупке набора, ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать баннер для главной страницы магазина http://cos-online.ru под акцию. Требования: 1. Название акции: "Мега-распродажа". 2. Текст огромного размера: "30%". 3. Текст поменьше к 30%: "на весь ассортимент при покупке трëх товаров в наличии". "Трëх" можно написать как текстом, ...Баннеры21 заявкаЗакрыт9 лет назад
Разрабатывается сайт, задачей которого является предоставление клиентам рекламного агентства возможности просмотра ежемесячного отчёта о результатах работы этого агентства. Сердцем сайта является страница с отчётом (одна). Спроектирован макет её интерфейса, теперь ищем графического дизайнера. Главные критерии: 1. Отчёт должен ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт9 лет назад
Вот сайт магазина: http://cos-online.ru/ Необходимо разработать новый логотип, который бы смотрелся более индивидуально, соответствовал принципам магазина. Возможно локальное изменение элементов дизайна сайта под новый логотип.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
В комплекте ShopScript5 поставляется скрипт перехода с предыдущей версии. Нужно немного доработать этот скрипт, чтобы при конвертации базы из старой в новую он учитывал колонку "себестоимость". По умолчанию он ее не учитывает.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Верстка магазина в движке Shop Script 5 на основе дизайна Подготовлен дизайн интернет-магазина. Требуется вëрстка под движок Shop Script 5 (WebAsyst). Движок использует PHP + Smarty. С сайтом без дизайна можно ознакомиться здесь: http://7.batony4.z8.ru/shop/ Пример дизайна здесь: http://batony4.ru/other/trash/cos_online_page_concept_4.jpg Всего нужно ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт10 лет назад
При доработке функции движка допущена ошибка. Ошибка в том, что иногда при добавлении в заказ товара вручную через админку, товар добавляется без имени. Предоставим исходники, доступ к движку. Готовы рассмотреть цены претендентов.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $30
Имеется мощный конструктор баннеров. Конструктор позволяет задавать правила расположения элементов на баннере и таким образом составлять продуктовые баннеры. Чтобы создать баннер с его помощью, нужно написать конфигурационный файл в формате json. Требуется ознакомиться с документацией по использованию конструктора ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Переводим наш интернет-магазин на Shop Script 5 с более старой версии скрипта. Как известно, Shop Script 5 был переписан с нуля с использованием более современных архитектурных решений, модульно, с красивым и ясным кодом, с возможностью встраивания ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать новый фирменный стиль интернет-магазина Косметика-Онлайн. Текущий стиль был написан "на коленке" в самом начале деятельности магазина и сейчас не удовлетворяет желаемому уровню. Его вы можете увидеть на: http://cos-online.ru/ Что не нравится в текущем логотипе: 1. Девушку из-за ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно сделать однотипные (в едином стиле) баннеры в разных форматах: Banner: 468 x 60 Leaderboard: 728 x 90 Square: 250 x 250 Small square: 200 x 200 Large rectangle: 336 x 280 Inline rectangle: 300 x 250 Skyscraper: 120 x 600 Wide skyscraper: ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Собственно, всё указано в теме. Необходимо добавлять к каждому письму уникальную ссылку, которая позволит пользователю отписываться от рассылки в движке WebAsyst, просто перейдя по ней (не требуя авторизации и т. п.)Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
В движок заносится список поставщиков. Для каждого поставщика выбирается список разделов сайта, поставки которых он обеспечивает. Для каждого поставщика появляется пункт: "Составить заказ у поставщика". Выбирается поставщик (из списка) и срок, до которого должно хватить заказанных товаров ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
В движок нужно внести несколько небольших правок: 1. Убрать капчу при оформлении заказа 2. Добавить к товару поле "Себестоимость" и улучшить отчётность в связи с этим новым полем 3. В списке заказов под заказом показывается список продуктов, входящих ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать ряд доработок в существующий движок магазина на основе WebAsyst. В исходный код на данный момент правки практически не вносились. Адрес магазина: http://cos-online.ru Ниже - список изменений, которые необходимо сделать. 1. Увеличить время жизни корзины с 24 ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад