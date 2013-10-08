Странно получать отзыв через год . Если Вы оплатили все в полном объеме как Вы можете писать отрицательный отзыв темболее Вы сами приняли все работы.Всем разработчика рекомендую с этого заказчика брать полное ТЗ, и сразу говорить что не так, и чего нет в макетах.По правде даже не помню всех нюансов проекта(около года времени прошло) - но то что Вы мне подсказывали (улыбает).