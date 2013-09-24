Разработать новый фирменный стиль ИМ

Необходимо разработать новый фирменный стиль интернет-магазина Косметика-Онлайн.

Текущий стиль был написан "на коленке" в самом начале деятельности магазина и сейчас не удовлетворяет желаемому уровню.

Его вы можете увидеть на: http://cos-online.ru/

Что не нравится в текущем логотипе:

1. Девушку из-за специфики картинки невозможно применять без надписи "Косметика-Онлайн.рф" (грудь видна)

2. Из-за этого, а также из-за обилия деталей, невозможно разместить логотип в маленьком разрешении - ничего не понятно будет

3. При необходимости отразить логотип в ч/б, приходится использовать сильно отличающийся логотип, потому что данный логотип без изменений в ч/б не переводится никак

4. Такой стиль векторного рисования людей в последнее время используется слишком часто и стал немного "избит"

Также не нравится цветовая гамма:

1. Цвета простые, без изыска

2. Красный и голубой не очень хорошо сочетаются друг с другом, не смотрятся стильно

3. Использованы достаточно распространённые оттенки. Хочется более уникальных оттенков, чтобы смотрелись свежее и сами по себе ассоциировались с магазином.

В текущем дизайне общая канва разрабатывалась дизайнером на основе стандартной схемы дизайна в движке, конкретные элементы реализовывались руководителем магазина, не обладающим навыками в области дизайна. В новом дизайне предполагается всю работу по оформлению элементов дизайна сайта, баннеров и атрибутики поручать профессиональным дизайнерам.

Хочется:

1. Уникальный, узнаваемый логотип, который будет достаточно простым

2. Интересные сочетания цветов

3. Продуманный общий стиль, а не только независимые элементы

Сайт будет полностью переделываться на новый движок, поэтому каких-либо ограничений на размеры и расположение элементов нет.

Несколько мыслей, которые могут помочь подобрать дизайн.

Специализация магазина: на данный момент магазин специализируется на продаже профессиональной косметики для волос через интернет, однако дизайн должен оставаться актуальным и в случае экспансии магазина на другие рынки. Возможные направления экспансии: расширение ассортимента с профессиональной косметики до любой косметики, расширение ассортимента с косметики для волос до любого типа косметики, открытие оффлайновых магазинов под тем же брендом, открытие салонов красоты под тем же брендом (не исключена смена названия в будущем. если это произойдёт - хочется поменять название без смены дизайна). Ассортимент продукции не ограничен по месту происхождения – со всего мира.

Рынок сбыта – Россия.

Контингент магазина: 90% девушки (в основном, от 20 до 40), но бывают и мужчины. В частности, в ассортименте есть товары для мужчин.

Мы менее крупные, чем известные конкуренты, поэтому от конкурентов нас отличают в целом более низкие цены, более "душевный" индивидуальный подход к каждому покупателю. Часто мы получаем отзывы о прекрасной работе консультантов, которые действительно постарались индивидуально подойти к проблеме и помочь покупателю, а не разговаривали по написанному скрипту. Наши консультанты проходили обучение у официальных дистрибьюторов по особенностям марок. Также мы были первым интернет-магазином проф. косметики в Санкт-Петербурге. Сейчас нам 2.5 года.

В дизайне можно отразить следующие идеи магазина: профессиональность, надёжность, эксклюзивность, отличные цены.

Хочется, чтобы дизайн внушал доверие к магазину и чтобы по дизайну магазин воспринимался солидным, серьёзным.

Часто у покупателей возникают сомнения в подлинности продукции в маленьких или "кустарных" интернет-магазинах. Дизайн должен развеивать эти сомнения.

Дизайн должен обязательно выигрышно смотреться по сравнению с дизайном нашего основного конкурента: магазина iBody.ru. То есть, когда посетитель заходит одновременно на оба этих сайта (наш и iBody.ru), по первому впечатлению он должен однозначно выбрать наш.

Какие сайты нравятся:

1. Очень нравится сайт конкурентов klubkrasoti.ru. Приятный нежный оттенок розового, хорошее сочетание цветов, логотип.

2. polisandra.ru - аккуратный, хорошие цвета, интересные "фишки"

3. lookfantastic.com - минималистичный дизайн зарубежного интернет-магазина красоты.

Работа будет проводиться в 3 этапа:

1. Предложение на выбор трёх вариантов дизайна (логотип, цветовая гамма, шрифт)

2. Доработка одного выбранного варианта, изготовление цветного и ч/б логотипа в векторе

3. На основе доработанного варианта изготовление дизайна сайта, печатной продукции.

Предлагаю каждый этап оценить независимо.

После завершения каждого этапа я оплачиваю его, но оставляю за собой право выбирать, продолжать ли дальнейшую работу или отказаться от продолжения в случае, если мне не нравится текущий результат.

По результатам каждого этапа должны предоставляться все исходники.