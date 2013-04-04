Разработка логотипа

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Закрыт39 заявок256 просмотров

Требуется логотип для сайта компании занимающейся метало прокатом, логотип также будет использоваться и на печатной продукции. К проекту приложен заполненный бриф. Пишите цены и сроки.

12 лет назад
wwwseo
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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