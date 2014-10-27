wwwseo

Алексей wwwseo

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$40
5 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта питомника кошек
Проект сделан. Работа не оплачена. На связь не выходит. Увы, рекомендовать не могу((
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
psixodyb
31 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
29 отзывов(-2)
$20
10 баллов
10 лет назад
Верстка главной страницы из PSD в HTML
HTMLJavaScript
Прекрасный работодатель.
Работа сделана быстро, по общению приятный собеседник. Было много правок не оговоренных заранее, все внес без возражений!! Рекомендую к сотрудничеству!!
Ответный отзыв
brainlocker
33 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Верстка анкеты для сайта
Человек порядочный и честный. Нашим сотрудничеством остался очень доволен. Рекомендую.
Отличная работа, все качественно и в срок. Могу его честно рекомендовать как ответственного, понимающего и толкового специалиста. Спасибо!
Ответный отзыв
MSerj
35 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Верстка страницы из PSD в HTML
HTMLJavaScript
Алексей один из немногих заказчиков кто указывает конкретно что и когда надо сделать. Справился с задачей, моментальная оплата обеспечена. Рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую Сергея как грамотного, знающего свое дело специалиста. Работой полностью доволен - все в срок за оптимальную цену. советую всем работать с Сергеем!!
Ответный отзыв
tank-ist
29 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Верстка главной страницы сайта из PSD в HTML
HTMLJavaScript
Чёткое ТЗ и моментальная оплата. Приятно работать с такими заказчиками. Однозначно плюс, рекомендую!
Виктор выполнил работу качественно и раньше срока. Верстка сделана на достаточно высоком уровне, очень редко можно увидеть такой профессионализм. Первоначально оговоренная стоимость не поменялась. Рекомендую как ответственного исполнителя!!
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