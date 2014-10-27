Требуется валидная и кроссбраузерная верстка предоставленных макетов сайта на HTML5+CSS3+JS, ТЗ вышлю исполнителю! С Вас стоимость в рублях и сроки.
- $50HTML-верстка1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $10
Есть 5 PSD макета контентной части дизайна сайта, их нужно отверстать под дизайн который уже есть.Закрыт10 лет назад
Требуется валидная и кроссбраузерная верстка предоставленного макета сайта на HTML5+CSS3+JS, ТЗ вышлю исполнителю! С Вас стоимость в рублях и сроки.Завершен10 лет назад
Требуется нарисовать дизайн сайта питомника кошек в PSD либо сделать шаблон к CMS . Примеры есть (http://giantpets.ru/). Дизайн практически повторить, чтобы был простой, но не хуже исходника и не один в один. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
язык программирования python 2.7 framework - django v 1.6 - 1.7 Назначение сайта. Предоставлять пользователям перечень объектов недвижимости для покупки или аренды и предоставлять возможность осуществлять выбор объектов ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
Есть 2 формы анкеты, нужно сверстать их и подключить к скрипту! Скрипт ваш!Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $15
Требуется валидная и кроссбраузерная верстка предоставленного макета сайта на HTML5+CSS3+JS, ТЗ вышлю исполнителю!Завершен10 лет назад
- $100
Требуется отрисовка дизайна landing page для координатора Avon для сбора заявок. Оплата в рублях. Спасибо, что потратили время на чтение задания!Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт10 лет назад
- $35
Требуется валидная и кроссбраузерная верстка предоставленного макета сайта на HTML5+CSS3+JS, ТЗ вышлю исполнителю!Завершен11 лет назад
Есть пример шапки сайта (приложена к заявке), нужна шапка в том же стиле, только помимо рыбака, должны быть еще охотник(и). Стиль исполнения нужен точно такой же, шапка делается для сайта небольшой базы отдыха в Карелии. ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $35
Требуется валидная и кроссбраузерная верстка предоставленного макета сайта на HTML5+CSS3+JS, ТЗ вышлю исполнителю!Завершен11 лет назад
Требуется валидная и кроссбраузерная верстка предоставленных макетов сайта из PSD на HTML5+CSS3+JS, ТЗ вышлю исполнителю! Жду ваших предложений!Завершен12 лет назад
- $20
Есть готовая HTML верстка fotograf-vspb.ru , в нее нужно доверстать фотогалерю, такую же как на сайте glam-foto.ruHTML-верстканет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется валидная и кроссбраузерная верстка предоставленного макета сайта на HTML5+CSS3+JS, ТЗ вышлю исполнителю!HTML-верстка20 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Необходимо создать бизнес сайт. ПОЛНОЕ ТЗ В АТАЧЕ Сроки и сумму указывайте в проекте.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт12 лет назад
Верстка валидная, кросбраузерная. WordPress версии 3.6 ТЗ высылаю исполнителю!HTML-верстка12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $60
Требуется валидная и кроссбраузерная верстка предоставленного макета сайта из PSD на HTML5+CSS3+JS, ТЗ вышлю исполнителю!HTML-верстка34 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $60
Требуется валидная и кроссбраузерная верстка предоставленных макетов сайта на HTML5+CSS3+JS, ТЗ вышлю исполнителю!HTML-верстка16 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется логотип для сайта компании занимающейся метало прокатом, логотип также будет использоваться и на печатной продукции. К проекту приложен заполненный бриф. Пишите цены и сроки.Логотипы и Знаки39 заявокЗакрыт12 лет назад
- $25
Требуется валидная и кроссбраузерная верстка предоставленного макета сайта на HTML5+CSS3+JS, ТЗ вышлю исполнителю!Завершен12 лет назад