Верстка 5 макетов контентной части

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок172 просмотра

Есть 5 PSD макета контентной части дизайна сайта, их нужно отверстать под дизайн который уже есть.

10 лет назад
wwwseo
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
10 лет назад
$8
1 день

Заявки фрилансеров

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
10 лет назад

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