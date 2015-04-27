Нужен верстальщик. Хороший, надежный.

верстка адаптивная

желательно на bootstrap3

после этого будем натягивать верстку на битрикс - если есть опыт работы с битриксом - следующий заказ тоже будет ваш.

Макет главной прикреплен

Еще есть макет категории и макет корзины

За 3-4 страницы хотелось бы отдать 800-1000 рублей. Но также выслушаю ваши предложения.