Верстка одностраничника

Здравствуйте, требуется сверстать страничку примерно на 5 экранов.

Правильная работа как на ПК так и на Телефонах - шрифты, расположения блоков и т.д. не путать с мобильной версией, версия как на компе, только со стилями и шрифтами поддерживаемыми телефонами.

Указывайте стоимость и сроки, по предоплате не работаю.

Макет прикрепил, маленького размера.