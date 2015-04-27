Шаблон в двух вариантах (главная и неглавная) - превью приложено. PSD есть. Нужна верстка на bootstrap 3. Верстка адаптивная, должна проходить проверку гугла на мобильность.
Необходимо поправить верстку интернет магазина на OpenCart
Сайт отлично работает на хроме. на остальных браузерах косячно. Нужно исправить.
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