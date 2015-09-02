Верстка мобильной версии сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок174 просмотра

Необходимо сверстать страницы для мобильной версии сайта http://fastcontractorleads.com

Основное требование — резиновость, чтобы на разных устройствах и разрешениях менялся только масштаб. Верстка нужна с нуля, bootstrap3 не интересует.

Макеты в картинках во вложении.

В заявках укажите, пожалуйста, примеры вашей адаптивной верстки.

10 лет назад
winkyweb
Дмитрий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

hi-level-koder
Алексей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$100
4 дня
Хорошая верстка под десктоп и мобильные браузеры
Проект выполнен уже и не один. Оплата получена была всегда вовремя. Отличный заказчик .

Заявки фрилансеров

hi-level-koder
Алексей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад

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