Подправить адаптивный шаблон WP или сделать шаблон с 0

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок177 просмотров

Шаблон http://andersnoren.se/themes/garfunkel/

надо изменить визуализацию (наверное в css):

1. убрать со всех страниц «меню» — чтобы не показывалось не в каком варианте.

2. Анонсы на главной странице выводить только с фото (миниатюру) и заголовком (без части текста статьи, даты и айкона коментов, как сейчас).

3. Страницу статьи выводить:

3.1. без:

3.1.1. фото миниатюры

3.1.2. заголовка

3.1.3. комментов

3.2. в низу статьи выводить Footer A в горизонтальном положении, а не в вертикальном как сейчас.

3.3. в виджите Recent posts не выводить дату.

Сообщайте цену за файл исправленного по ТЗ, работающего, протестированного шаблона.

Или можете предложить другой подходящий шаблон.

CSSWordPress
10 лет назад
blagotvoritel
Эльдар 
57 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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