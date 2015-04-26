Подправить адаптивный шаблон WP или сделать шаблон с 0

Шаблон http://andersnoren.se/themes/garfunkel/

надо изменить визуализацию (наверное в css):

1. убрать со всех страниц «меню» — чтобы не показывалось не в каком варианте.

2. Анонсы на главной странице выводить только с фото (миниатюру) и заголовком (без части текста статьи, даты и айкона коментов, как сейчас).

3. Страницу статьи выводить:

3.1. без:

3.1.1. фото миниатюры

3.1.2. заголовка

3.1.3. комментов

3.2. в низу статьи выводить Footer A в горизонтальном положении, а не в вертикальном как сейчас.

3.3. в виджите Recent posts не выводить дату.

Сообщайте цену за файл исправленного по ТЗ, работающего, протестированного шаблона.

Или можете предложить другой подходящий шаблон.