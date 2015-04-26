Сделать верстку лендинга

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок142 просмотра

Сделать верстку лендинга для компании занимающейся строительством фундаментов. Сайт должен быть кроссбраузерным и адаптивным. Также нужно,чтобы шапка сайта при прокрутке всегда была наверху страницы. Также не обходима возможность удобного редактирования текста и картинок.

10 лет назад
anatoliy75
Анатолий 
49 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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