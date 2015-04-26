Нарисовать пунктирную линию вокруг div-a

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка87 просмотров

Необходимо нарисовать пунктирную линию вокруг div-a. Детали при переписке :)

10 лет назад
Pilsen
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

kotova_web
Котова 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Евгения, как всегда, быстро справилась с задачей. Спасибо ей за помощь. Очень ее рекомендую как порядочного и ответственного человека)
Евгений, огромное спасибо за сотрудничество и что дождались моего ответа :)

Заявки фрилансеров

kotova_web
Котова 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад