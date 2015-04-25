Сверстать лендинг

$26
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок169 просмотров

Нужно будет сверстать лендинг

ответственность

оперативность

все необходимое и тд

Макет пришлю кандидату.

Бюджет: 1 300 руб.

10 лет назад
avto8181
46 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров