Подверстать сайт под определенные разрешения экрана

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка108 просмотров

Сделать "резину" на разрешениях от 1200 до 1599 включительно. На разрешениях выше 1600 статичная версия на 1600. На разрешениях ниже - статичная версия на 1000 пикселей

10 лет назад
agbiart
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

bel_anj
Андрей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$20
2 дня

Заявки фрилансеров

bel_anj
Андрей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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