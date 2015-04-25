Верста одностраничника

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок206 просмотров

Необходима верстка сайта -главная страница (одностраничник)

Сайт должен работать во всех браузерах, все формы работающие

Кандидатам предоставлю макет и подробное ТЗ

10 лет назад
leadpro
Никита 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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