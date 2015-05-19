Сделать сайт на Wordpress адаптивным

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок164 просмотра

Есть сайт на Wordpress , дизайн не меняем, но нужно сделать его адаптивным, чтоб было удобно читать на разных экранах.

WordPress
10 лет назад
IGORA
47 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$20
2 дня
Задача выполнена быстро и качественно. Человек всегда на связи, когда нужно. Буду обращаться еще.
Рекомендую заказчика! Конкретно поставленные задачи, своевременная оплата! Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад