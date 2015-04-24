Доделать адаптив

Здравствуйте, нужно сверстать недоверстанный проект. Новичкам просьба не беспокоить.

Большинство страниц маленькие и однотипные. ТЗ здесь https://yadi.sk/d/uhk_FMNBgD6xP с примечанием (+ -), какие версии страниц сделаны.

Порядок выполнения пунктов таков:

Первая часть — п.19.

Вторая часть — п.16., п.17., п.18. (только то, что касается "за исключением", остальное сделано)

Третья часть — п.21. (только то, что касается "за исключением", остальное сделано)

Указывайте Ваше портфолио адаптивной верстки.