Требуется верстка лендинга.

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок160 просмотров

Требуется специалист в области верстки лендинга. Лендинг в нише лидогенерации. Материал для работы будет выслан отобранному кандидату в течении 2-3 дней (по окончании разработки дизайна). Отбор кандидата будет производиться на базе изучения портфолио. Просьба указать ссылку, где можно посмотреть на Ваши работы.

Лидогенерация
10 лет назад
urmalit33
Олег 
63 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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