Необходимо сверстать лендинг. Проект вышлю.
Нужна адаптация шаблона с Wordpress на Dle
Здравствуйте, уважаемые веб-мастера.
Ищу специалиста по адаптации шаблона с WordPress (v. 4.1.2) на DLE (v. 10.4)
Демо шаблона: javothemes.com/directory/demo2
Страницы шаблона:
1. Главная
2. Страница категорий
3. Страница подкатегорий (аналог категорий, только с другими значками и ссылками)
4. Статическая страница
5. Контакты
6. Краткая новость
7. Полная новость
8. Страница подачи объявления (чуть видоизмененная обратная связь)
Прошу писать в ЛС свои контактные данные и запрашиваемую стоимость выполнения работы.
Ввиду участившихся фактов мошенничества, работаю по факту выполнения работы. Показываете готовый вариант на своей машине, я все проверяю, после чего скидываю деньги и получаю бэкап сайта от Вас.
Заявки фрилансеров
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