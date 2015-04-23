Нужна адаптация шаблона с Wordpress на Dle

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка118 просмотров

Здравствуйте, уважаемые веб-мастера.

Ищу специалиста по адаптации шаблона с WordPress (v. 4.1.2) на DLE (v. 10.4)

Демо шаблона: javothemes.com/directory/demo2

Страницы шаблона:

1. Главная

2. Страница категорий

3. Страница подкатегорий (аналог категорий, только с другими значками и ссылками)

4. Статическая страница

5. Контакты

6. Краткая новость

7. Полная новость

8. Страница подачи объявления (чуть видоизмененная обратная связь)

Прошу писать в ЛС свои контактные данные и запрашиваемую стоимость выполнения работы.

Ввиду участившихся фактов мошенничества, работаю по факту выполнения работы. Показываете готовый вариант на своей машине, я все проверяю, после чего скидываю деньги и получаю бэкап сайта от Вас.

DLEWordPress
10 лет назад
Gooroo-wm
Виталий 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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