Верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок296 просмотров

Необходимо сверстать макет (во вложении основной макет + есть еще несколько всплывающих форм)

Требования:

- ie 9+ , все последние браузеры (chrome, ff, opera, safari) + нужно что бы ничего не ехало на айфонах/айпадах (проверять здесь — browserstack.com)

- Чистая, читаемая, семантическая верстка

- PixelPerfect (+/- пара точек допустимо, но не больше)

- Все блоки, высоту которых ничего в дизайне не мешает сделать динамической, должны иметь именно динамическую (т. е. зависимую от содержания) высоту + чтобы ничего не могло потенциально поломать дизайн, нужно задавать и минимальную высоту

- Использование спрайтов (картинки использующиеся как спрайты должны лежать в отдельной директории — см. дальше)

- Для JS использовать jQuery

- Для всплывающих форм/элементов функционала/изображений использовать colorbox

- Для слайдера - slick

- Оплата по факту исполнения

Замечания по реализации:

- никакого бэкэнда для обработки форм не нужно

- для инпутов подготовить класс error — добавляет красную рамку (1px solid red)

- все кнопки которые не на формах сделать ссылками (не button и не input type=submit)

- все кнопки на формах сделать (input type=submit)

- никакие элементы с текстом не должны быть картинками

- без копипаста в файлах стилей

Требования к иерархии и названиям каталогов с исходниками:

================================

sources (коневой каталог)

— fonts (каталог со шрифтами)

— images (каталог с изображениями)

—— sprites (каталог с картинками которые объединены в один файл (сам файл лежит в родительском каталоге))

—— siteSection1 (каталог с изображениями для какого-либо раздела — не обязательно)

—— siteSectionX

— javascripts (каталог со скриптами)

—— vendor (каталог с внешними библиотеками)

—— main.js

—— plugins.js (вспомогательные скрипты)

— styles (каталог со стилями, если используются препроцессоры — нужно обсудить)

—— colorbox.css (стили для колорбокса (копипаст родных + их модификация в соответствии с дизайном))

—— reset.css

—— main.css (основные стили)

— content (каталог для контента — слайдеры, изображения продуктов, фото сотрудников и подобное)

—— slider1 (название группы изображений)

—— X

================================

JavaScriptjQuery
10 лет назад
65246i
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

maxim_VV
Максим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
10 лет назад
$100
4 дня
отличная работа, рекомендую
Сотрудничеством с Александром остался доволен.

Заявки фрилансеров

maxim_VV
Максим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Программирование и вёрстка сайта

    Всем добрый день, очень нужно в максимально быстрые сроки сделать сайт - интернет магазин. Дизайн страницы есть, необходимы услуги программиста и верстальщика. Обсудить заказ можно написав мне в скайп. Спасибо

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Адаптивная верстка сайта

    Доброго дня нужно адаптировать сайт под мобильные устройства. Адрес сайта скину по запросу приватным сообщением. Интересует цена и сроки.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется верстка лэндинга.

    $30

    Требуется специалист для верстки лэндинга до 5 экранов. Прототип, дизайн-проект и ТЗ предоставляется после выбора кандидата. Все требования в ТЗ.

    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оптимизировать сайт WP

    Нужно 1.Почистить код от мусора 2, Исправить ошибки валидности 3.вставить метатеги Сайт abg36.ru, предлагайте пожалуйста цены за ваши услуги)

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужна верстка для сайта

    $27

    Нужен специалист по верстке сайтов. Необходимо чтобы сайт открывался во всех браузерах, а так же на планшетах и сенсорных телефонах. Работу нужно сделать за 3 дня. Дизайн сайта будет подробно описан ...

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вёрстка под xenforo форум

    Нужно установить практически готовую вёрстку из формата ai(adobe illustrator) На выходе порезанные png файлы, возможно будет и html 3-4 страницы практически одинаковые. В заявке пожалуйста укажите примерную стоимость.

    HTMLXenForo
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад