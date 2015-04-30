Всем добрый день, очень нужно в максимально быстрые сроки сделать сайт - интернет магазин. Дизайн страницы есть, необходимы услуги программиста и верстальщика. Обсудить заказ можно написав мне в скайп. Спасибо
Верстка
Необходимо сверстать макет (во вложении основной макет + есть еще несколько всплывающих форм)
Требования:
- ie 9+ , все последние браузеры (chrome, ff, opera, safari) + нужно что бы ничего не ехало на айфонах/айпадах (проверять здесь — browserstack.com)
- Чистая, читаемая, семантическая верстка
- PixelPerfect (+/- пара точек допустимо, но не больше)
- Все блоки, высоту которых ничего в дизайне не мешает сделать динамической, должны иметь именно динамическую (т. е. зависимую от содержания) высоту + чтобы ничего не могло потенциально поломать дизайн, нужно задавать и минимальную высоту
- Использование спрайтов (картинки использующиеся как спрайты должны лежать в отдельной директории — см. дальше)
- Для JS использовать jQuery
- Для всплывающих форм/элементов функционала/изображений использовать colorbox
- Для слайдера - slick
- Оплата по факту исполнения
Замечания по реализации:
- никакого бэкэнда для обработки форм не нужно
- для инпутов подготовить класс error — добавляет красную рамку (1px solid red)
- все кнопки которые не на формах сделать ссылками (не button и не input type=submit)
- все кнопки на формах сделать (input type=submit)
- никакие элементы с текстом не должны быть картинками
- без копипаста в файлах стилей
Требования к иерархии и названиям каталогов с исходниками:
================================
sources (коневой каталог)
— fonts (каталог со шрифтами)
— images (каталог с изображениями)
—— sprites (каталог с картинками которые объединены в один файл (сам файл лежит в родительском каталоге))
—— siteSection1 (каталог с изображениями для какого-либо раздела — не обязательно)
—— siteSectionX
— javascripts (каталог со скриптами)
—— vendor (каталог с внешними библиотеками)
—— main.js
—— plugins.js (вспомогательные скрипты)
— styles (каталог со стилями, если используются препроцессоры — нужно обсудить)
—— colorbox.css (стили для колорбокса (копипаст родных + их модификация в соответствии с дизайном))
—— reset.css
—— main.css (основные стили)
— content (каталог для контента — слайдеры, изображения продуктов, фото сотрудников и подобное)
—— slider1 (название группы изображений)
—— X
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Выбранный исполнитель
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