Необходимо сверстать макет (во вложении основной макет + есть еще несколько всплывающих форм)

Требования:

- ie 9+ , все последние браузеры (chrome, ff, opera, safari) + нужно что бы ничего не ехало на айфонах/айпадах (проверять здесь — browserstack.com)

- Чистая, читаемая, семантическая верстка

- PixelPerfect (+/- пара точек допустимо, но не больше)

- Все блоки, высоту которых ничего в дизайне не мешает сделать динамической, должны иметь именно динамическую (т. е. зависимую от содержания) высоту + чтобы ничего не могло потенциально поломать дизайн, нужно задавать и минимальную высоту

- Использование спрайтов (картинки использующиеся как спрайты должны лежать в отдельной директории — см. дальше)

- Для JS использовать jQuery

- Для всплывающих форм/элементов функционала/изображений использовать colorbox

- Для слайдера - slick

- Оплата по факту исполнения

Замечания по реализации:

- никакого бэкэнда для обработки форм не нужно

- для инпутов подготовить класс error — добавляет красную рамку (1px solid red)

- все кнопки которые не на формах сделать ссылками (не button и не input type=submit)

- все кнопки на формах сделать (input type=submit)

- никакие элементы с текстом не должны быть картинками

- без копипаста в файлах стилей

Требования к иерархии и названиям каталогов с исходниками:

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sources (коневой каталог)

— fonts (каталог со шрифтами)

— images (каталог с изображениями)

—— sprites (каталог с картинками которые объединены в один файл (сам файл лежит в родительском каталоге))

—— siteSection1 (каталог с изображениями для какого-либо раздела — не обязательно)

—— siteSectionX

— javascripts (каталог со скриптами)

—— vendor (каталог с внешними библиотеками)

—— main.js

—— plugins.js (вспомогательные скрипты)

— styles (каталог со стилями, если используются препроцессоры — нужно обсудить)

—— colorbox.css (стили для колорбокса (копипаст родных + их модификация в соответствии с дизайном))

—— reset.css

—— main.css (основные стили)

— content (каталог для контента — слайдеры, изображения продуктов, фото сотрудников и подобное)

—— slider1 (название группы изображений)

—— X

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