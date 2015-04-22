Адаптивная верстка сайта

Присоединяюсь к предыдущему отзыву от Сергея. Вначале Артем показал примеры работ, я перевел предоплату, потом он показал спустя 10 дней ( хотя договаривались на 4 дня) какое то жалкое подобие работы, где от адаптивного дизайна было только название, больше ничего. Вообщем я сделал вывод , что человек эту работу не выполнит. И я попросил вернуть хотя бы 50% внесенной предоплаты. Конечно он согласился и пропал, теперь просто Игнорит от меня сообщения и все. Думаю не лишним будет написать заявление в полицию о мошенничестве. НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ РАБОТАТЬ С АРТЕМОМ ВАСИЛЬЕВЫМ. Ни Работы Ни денег обратно не получите.