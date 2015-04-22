Требуется специалист для верстки лэндинга до 5 экранов. Прототип, дизайн-проект и ТЗ предоставляется после выбора кандидата. Все требования в ТЗ.
Адаптивная верстка сайта
Доброго дня нужно адаптировать сайт под мобильные устройства.
Адрес сайта скину по запросу приватным сообщением.
Интересует цена и сроки.
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