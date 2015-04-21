Верстка дизайна сайта по лидгенерации

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок182 просмотра

Здравствуйте.

Нужно сверстать дизайн сайта агенство по лидогенерации.

Должно быть точное соотвествие т.з.

Возможны Ваши предложения.

Информация о агенстве:

Агенство называется лид-стар.

Важно чтобы дизайн был резиновым или фиксированным – здесь хочу услышать ваше мнение.

Он давал представление о стабильности и и устойчивости.

Т.З. будет выслано исполнителю проекта.

Стоимость 2500.

Лидогенерация
10 лет назад
Nataradja
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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