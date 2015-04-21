Сделать базовую адаптацию для мобильных устройств (HTML верстка)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки143 просмотра

Есть сайт бюро переводов www.1translate.com. Нужно немного подшаманить его, подружив с мобильными устройствами.

Ошибки:

мелкий шрифт

Ссылки близко друг к другу

область просмотра для мобильных устройств - задать

Контент шире экрана - исправить

Стили для исправления можно взять с сайта. Если без исправления шаблонов HTML не обойтись, для доступа к коду нужно будет подписать базовое NDA.

С вас стоимость, сроки и когда готовы начать

HTML
10 лет назад
ifsa
Юрий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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