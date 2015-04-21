Имеется сайт http://antaresmontaj.ru/ на WordPress нужно сверстать мобильную версию. Пишите сроки и цену
Сделать базовую адаптацию для мобильных устройств (HTML верстка)
Есть сайт бюро переводов www.1translate.com. Нужно немного подшаманить его, подружив с мобильными устройствами.
Ошибки:
мелкий шрифт
Ссылки близко друг к другу
область просмотра для мобильных устройств - задать
Контент шире экрана - исправить
Стили для исправления можно взять с сайта. Если без исправления шаблонов HTML не обойтись, для доступа к коду нужно будет подписать базовое NDA.
С вас стоимость, сроки и когда готовы начать
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Имеется сайт http://antaresmontaj.ru/ нужно шаблон на этом сайте переделать под Bootstrap. Пишите сроки и цену.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $200
Нужно выполнить верстку сайта, 15 основных страниц и несколько всплывающих форм. Опыт написания скриптов, кроссбраузерность. IE8+ Макеты https://yadi.sk/d/eHlyacsjfzQNxHTML-верстка28 заявокЗакрыт10 лет назад
Сверстать 2 письма Цену и сроки пишитеHTML-верстка1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на wordpresse, тематика сайта Бухгалтерские услуги (Юридические услуги) sofida-vrn.ru Нужно исправить: 1. Критические ошибки верстки (если есть такие) 2. Все дополнительно подключаемые стили перенести в style.css 3. Немного ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
Дано сайт www.guidezillah.com Задача: исправить следующие ошибки и неудобства верстки. Большинство ошибок видны в хроме. 1. в хроме при добавлении тура испортился фильтр продолжительность тура. Высота блока выбора фильтров всегда одинакова. ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Бюджет 500 р. Нужно самостоятельно найти и устранить недостатки в верстке, чтобы на старом и новом сайте всё было также плюс проблема с шрифтом - на новом сайте он во ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется сверстать PSD (Главная + 7 страниц + 1 эффект) макет в html + js + css. Макет в JPG для ознакомления - https://yadi.sk/d/dN4girS-g7yzQ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт10 лет назад