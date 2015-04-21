Сверстать мобильную версию сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок168 просмотров

Имеется сайт http://antaresmontaj.ru/ на WordPress нужно сверстать мобильную версию.

Пишите сроки и цену

WordPress
10 лет назад
dimaghost92
Дмитрий 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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