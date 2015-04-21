Верстка интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок223 просмотра

Требуется сверстать PSD (Главная + 7 страниц + 1 эффект) макет в html + js + css. Макет в JPG для ознакомления - https://yadi.sk/d/dN4girS-g7yzQ

Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android)

Соблюдение стандартов W3C

Кандидаты скидывайте ссылки на готовые работы (не фотографии).

AndroidCSSHTMLiOSJavaScript
10 лет назад
mmoex
33 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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