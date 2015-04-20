Мультиязычный сайт на WordPress

Нужно установить WordPress и настроить в нем мультиязычность. Также требуется подобрать и настроить еще несколько плагинов: кастомные теги и дополнительные свойства (теги, источник, автор, кем работает и т.д.)

Далее, есть PSD шаблон. Требуется его сверстать и натянуть на готовую WordPress инсталляцию.