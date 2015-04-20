есть отрисованный сайт в cora(СМ ВЛОЖЕНИЕl - по сути одна страница - сохранить шрифты и поставить его на wordpress опытным работы немного, надо сделать максимум за два дня в ...
Мультиязычный сайт на WordPress
Нужно установить WordPress и настроить в нем мультиязычность. Также требуется подобрать и настроить еще несколько плагинов: кастомные теги и дополнительные свойства (теги, источник, автор, кем работает и т.д.)
Далее, есть PSD шаблон. Требуется его сверстать и натянуть на готовую WordPress инсталляцию.
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