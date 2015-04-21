Подверстать сайт, исправить ошибки в вёрстке

Бюджет 500 р.

Нужно самостоятельно найти и устранить недостатки в верстке, чтобы

на старом и новом сайте всё было также

плюс проблема с шрифтом - на новом сайте он во многих местах размыт

Сайт уже установлен на CMS

Оплата после выполнения работы