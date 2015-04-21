Нужно установить WordPress и настроить в нем мультиязычность. Также требуется подобрать и настроить еще несколько плагинов: кастомные теги и дополнительные свойства (теги, источник, автор, кем работает и т.д.) Далее, есть PSD шаблон. ...
Подверстать сайт, исправить ошибки в вёрстке
Бюджет 500 р.
Нужно самостоятельно найти и устранить недостатки в верстке, чтобы
на старом и новом сайте всё было также
плюс проблема с шрифтом - на новом сайте он во многих местах размыт
Сайт уже установлен на CMS
Оплата после выполнения работы
Заявки фрилансеров
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