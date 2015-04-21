Нужно установить WordPress и настроить в нем мультиязычность. Также требуется подобрать и настроить еще несколько плагинов: кастомные теги и дополнительные свойства (теги, источник, автор, кем работает и т.д.) Далее, есть PSD шаблон. ...
Исправить ошибки верстки на сайте WP с шаблоном Themeforest
Есть сайт на wordpresse, тематика сайта Бухгалтерские услуги (Юридические услуги) sofida-vrn.ru
Нужно исправить:
1. Критические ошибки верстки (если есть такие)
2. Все дополнительно подключаемые стили перенести в style.css
3. Немного поднять текст повыше в коде
4. Почистить некоторые страницы от ненужного кода
В дальнейшем можно заключить сотрудничество,
Прошу писать цены на выполнение работы и срок
Заявки фрилансеров
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