Исправить ошибки верстки на сайте WP с шаблоном Themeforest

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок289 просмотров

Есть сайт на wordpresse, тематика сайта Бухгалтерские услуги (Юридические услуги) sofida-vrn.ru

Нужно исправить:

1. Критические ошибки верстки (если есть такие)

2. Все дополнительно подключаемые стили перенести в style.css

3. Немного поднять текст повыше в коде

4. Почистить некоторые страницы от ненужного кода

В дальнейшем можно заключить сотрудничество,

Прошу писать цены на выполнение работы и срок

WordPress
10 лет назад
webvedro
Петр 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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