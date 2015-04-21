Сверстать одностраничный сайт

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Закрыт6 заявок176 просмотров

Доброго времени суток, Уважаемые коллеги. Есть несколько лендингов-примеров, из которых нужно сверстать сайт на аналогичный товар. И дабы не передирать чужой, нужен человек с творческим потенциалом, способный объединить это воедино)

10 лет назад
laa2412
Антон 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров