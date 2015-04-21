Добрый день, ищу исполнителя на адаптивную верстку и установку на сайт. Сайт на хостинге nichost.ru. ПУ у сайта нету. Жду предложений по цене и срокам. Без цен и сроков отклоняю сразу. ...
Front-end
Нужен разработчик, который сможет сделать что-то, похожее на http://www.google.com/inbox/
Работа по готовому прототипу.
От Вас требуется:
Отлично знать CSS3\HTML\AJAX,
Любить Less,
Уметь верстать адаптивно, по возможности симантично, а так же любить Bootstrap,
Не пугаться таких вещей как Mobile First,
Иметь управляемый перфекционизм,
Иметь опыт в создания single page applications и использовать AngularJS,
Уметь оптимизировать свой CSS и JS код,
Любить SEO, в частности schema.org,
Уметь работать с GIT(Bitbucket),
Быть на связи днем, а вечером участвовать в брифингах и отчетах о проделанной работе,
Быть заинтересованным в успехе проекта,
Не пропадать!
Будет плюсом опыт использования RESTful API
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка17 заявокЗакрыт10 лет назад
Оптимизация существующих страниц HTML5 / JavaScript с целью обеспечить crossbrowser совместимость. Основная часть страниц состоит из: - Дерева для навигации структуры папок содержащих в себе набор business process диаграмм - SVG отображение ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть несколько сайтов на DLE Нужно адаптировать новый шаблон, подправить некоторые моменты в нем. Также подправить старый. Сделать скролинг контентную части.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Основные задачи: Внесение правок на действующих сайтах (CMS Joomla, DLE) - размещение форм заявок, правки в шаблоне сайта по предоставленному дизайн-макету;HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Есть плагин wptouch, мне нужно сделать такой же вид сайта (при просмотре с мобильных устройств), как при работе этого плагина, НО БЕЗ ЕГО УЧАСТИЯ. Ну и кое что изменить в отображении элементов. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Доброго времени суток, Уважаемые коллеги. Есть несколько лендингов-примеров, из которых нужно сверстать сайт на аналогичный товар. И дабы не передирать чужой, нужен человек с творческим потенциалом, способный объединить это воедино)HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Добрый день! Нужно натянуть дизайн лендинг страницы (psd) на движок opencart 1.5 с возможностью редактирования текстов через админку.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день коллеги, нужно переделать слайдер, щас идет 1 полоса в ней товары. Нужно сделать чтоб было 3 полосы по 5 товаров, То есть получается сетка с 15 шт. ну ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт10 лет назад
Имеется сайт http://antaresmontaj.ru/ на WordPress нужно сверстать мобильную версию. Пишите сроки и ценуHTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт бюро переводов www.1translate.com. Нужно немного подшаманить его, подружив с мобильными устройствами. Ошибки: мелкий шрифт Ссылки близко друг к другу область просмотра для мобильных устройств ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад