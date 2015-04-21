Front-end

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок251 просмотр

Нужен разработчик, который сможет сделать что-то, похожее на http://www.google.com/inbox/

Работа по готовому прототипу.

От Вас требуется:

Отлично знать CSS3\HTML\AJAX,

Любить Less,

Уметь верстать адаптивно, по возможности симантично, а так же любить Bootstrap,

Не пугаться таких вещей как Mobile First,

Иметь управляемый перфекционизм,

Иметь опыт в создания single page applications и использовать AngularJS,

Уметь оптимизировать свой CSS и JS код,

Любить SEO, в частности schema.org,

Уметь работать с GIT(Bitbucket),

Быть на связи днем, а вечером участвовать в брифингах и отчетах о проделанной работе,

Быть заинтересованным в успехе проекта,

Не пропадать!

Будет плюсом опыт использования RESTful API

AJAXBootstrapCSSGitHTMLJavaScript
10 лет назад
G-Jerom
Денис 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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