Доработка сайтов компании

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок142 просмотра

Основные задачи:

Внесение правок на действующих сайтах (CMS Joomla, DLE) - размещение форм заявок, правки в шаблоне сайта по предоставленному дизайн-макету;

DLEJoomla
10 лет назад
sarbt
40 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров